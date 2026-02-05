Cuando venía en levantada, Boca sufre por la lesión de Zeballos

El delantero más desequilibrante que tiene Boca, Ezequiel Changuito no pudo terminar el primer entrenamiento del miércoles por una molestia en uno de sus isquiotibiales y será sometido a estudios clínicos para conocer el grado de su lesión.

A la espera de los resultados, el técnico Claudio Úbeda ya se hace a la idea de que difícilmente cuente con su jugador más desequilibrante para la visita a Liniers y los encuentros subsiguientes. El extremo de 24 años hoy no tiene reemplazante y su ausencia ante el Fortín sería una baja muy sensible para un equipo que tiene una larga lista de atacantes en la enfermería.

La lesión de Zeballos no pudo haber llegado en un momento más inoportuno. No solo por haber mostrado el mejor rendimiento de su carrera, sino por la falta de variables que sufre el equipo hoy en el puesto. Mientras se espera por las recuperaciones de Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y hasta Lucas Janson, el Sifón vuelve a tener como primera opción a los pibes.

Exequiel Zeballos encendió todas las alarmas del mundo Boca luego de no haber podido completar la primera parte de la práctica de esta mañana en Ezeiza. El Changuito sufrió una molestia en uno de sus isquiotibiales y se retiró del predio para ser sometido a estudios médicos que determinen el grado de su lesión y los pasos a seguir. Su presencia ante Vélez está prácticamente descartada.