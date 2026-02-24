Arrancó la era Cacique: Medina ya metió mano en City Bell

Estudiantes dio vuelta la página y empezó oficialmente un nuevo capítulo. En el Country Club de City Bell, Alexander “Cacique” Medina condujo su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y puso en marcha su ciclo con la mirada fija en Rosario. En apenas 48 horas, el uruguayo tendrá su estreno oficial frente a Newell’s por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Comandada por Juan Sebastián Verón, la dirigencia presentó al nuevo entrenador del plantel profesional, que inmediatamente puso en marcha su primera práctica en el Country Club.

El "Cacique" estará acompañado por Fernando Machado y Maximiliano Dornell como ayudantes de campo, en tanto que Bruno Militano será el preparador físico.

Fue una jornada intensa. Presentaciones formales, primeras charlas individuales y una práctica en la que el DT empezó a tomar nota de nombres, estados físicos y alternativas tácticas. Medina inicia así su tercera experiencia como entrenador en el fútbol argentino, tras sus pasos por Talleres —donde conquistó la Supercopa Internacional— y Vélez, además de sus ciclos en Nacional, Internacional y Granada.

No habrá tiempo para adaptación progresiva. El miércoles visitará a la Lepra y el lunes siguiente tendrá su estreno en UNO frente a Vélez, en un partido con condimentos extra. El calendario aprieta y el nuevo cuerpo técnico debe resolver problemas concretos.

La principal complicación está en el ataque. Guido Carrillo quedó descartado para el viaje a Rosario por una sobrecarga muscular que arrastra desde hace semanas. El goleador no será arriesgado y apuntan a que pueda reaparecer ante Vélez. En su ausencia, Adolfo Gaich y Lucas Alario pelean por el puesto, mientras que Franco Domínguez Ávila aparece como otra variante para el frente ofensivo.

En el mediocampo también hay bajas sensibles. José Sosa salió con molestias ante Sarmiento y no estará disponible. Su ausencia implica perder experiencia y manejo en la zona central. A eso se suma Gabriel Neves, quien continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida en el clásico y tampoco será de la partida.

Ante este panorama, el Cacique analiza alternativas. Mikel Amondarain podría meterse en el once para ocupar el lugar de Neves y aportar equilibrio. Alexis Castro, autor del gol ante Sarmiento, suma puntos y podría repetir. También Tiago Palacios dejó buenas sensaciones y se perfila como opción concreta.

Medina observó, dialogó y comenzó a ajustar detalles. La idea es sostener la competitividad que dejó el ciclo anterior, pero imprimir su sello con intensidad y protagonismo. La primera jornada marcó el inicio de una nueva era. En Rosario llegará el primer examen. Y el Cacique ya empezó a preparar su equipo para rendirlo.