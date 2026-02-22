El Cacique Medina a un paso de ser el nuevo DT de Estudiantes

Alexander “Cacique” Medina será confirmado en las próximas horas como el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata tras la salida de Eduardo Domínguez.

A los 47 años, el técnico uruguayo nacido en Salto regresa al fútbol argentino con un nombre fuerte y una trayectoria marcada por su exitoso ciclo en Talleres, donde logró clasificaciones internacionales y la Supercopa. Su carrera incluye pasos por Inter, Vélez —con semifinales de Libertadores— y Granada, además de una segunda etapa en la T.

Estudiantes apuesta por su experiencia para recuperar protagonismo y consolidar un proyecto competitivo. En las próximas horas será presentado oficialmente y se espera que debute ante Newell’s, aunque la confirmación aún está pendiente.

Para Medina es una revancha y para el Pincha, una apuesta de peso que busca revitalizar al equipo en un momento clave de la temporada.