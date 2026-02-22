Fórmula 1: cambios de último momento en el reglamento para evitar el caos en las largadas

La cuenta regresiva para el inicio de la nueva era de la Fórmula 1 ha estado marcada por una intensa “guerra de motores” y debates técnicos que obligaron a la FIA a intervenir de urgencia. Tras las recientes pruebas de pretemporada en Baréin, la organización ha decidido implementar modificaciones clave en el procedimiento de largada para minimizar el riesgo de accidentes y fallos mecánicos en los primeros metros de carrera.

El foco del conflicto radica en la complejidad de los flamantes monoplazas de 2026. Según informes técnicos de The Race, las simulaciones revelaron una vulnerabilidad crítica: la eliminación del sistema MGU-H. Sin este componente, que mantenía el turbo preparado, los motores dependen exclusivamente de la combustión interna para arrancar. Esto provoca que los pilotos tarden significativamente más tiempo en configurar sus vehículos antes de que se apaguen los semáforos.

Para paliar esta situación, el reglamento que entrará en vigencia contempla dos cambios fundamentales: En primer lugar la extensión del tiempo en parrilla: se aumentarán cinco segundos el margen en el que los monoplazas pueden estar detenidos antes de la largada, permitiendo que los turbos alcancen la presión necesaria.

En segunda instancia será la configuración aerodinámica obligatoria: Se exigirá el uso del modo de “curvas” para la aerodinámica activa (ambos alerones cerrados) durante el arranque, buscando mayor estabilidad.

La preocupación escaló tras observar que el motor eléctrico (MGU-K) recién intervendrá por encima de los 50 km/h. Esto deja a los pilotos sin apoyo eléctrico en el instante más crítico, provocando que algunos autos sufran de “motores sofocados” mientras otros patinan en exceso por falta de tracción equilibrada.

Con estas medidas, la Máxima busca evitar que las diferencias de rendimiento entre los nuevos sistemas de propulsión se traduzcan en choques en cadena durante la largada del primer Gran Premio de la temporada.