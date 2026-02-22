El Flaco Schunke asume de forma interina en el Pincha y Verón define entre Medina y Demichelis

El final de febrero asoma como un tiempo de renovación y cambio en el Pincha. La inminente llegada de Marzo anuncia que habrá una nueva “escuela” para los Estudiantes de La Plata, que con Verón a la cabeza buscan definir al nuevo entrenador para afrontar la continuidad del campeonato y preparar el equipo para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según pudo averiguar El Clásico del diario Hoy, tras la inesperada salida de Eduardo Domínguez y la victoria contra Sarmiento que pone al equipo entre los mejores de la zona A, el plantel volverá a entrenarse hoy domingo de la mano del Flaco Jonathan Schunke en el Country de City Bell.

Mientras los directivos intentarán resolver la sucesión del técnico entre hoy y el martes, los dos primeros entrenamientos previos al partido del próximo miércoles en Rosario contra Newell’s los va a dirigir el entrenador de la Reserva, que el año pasado demostró muy buenas condiciones para hacerse cargo de la Primera en un futuro.

Schunke es un hombre muy querido en Estudiantes y no tiene una ambición desmedida de hacerse cargo del equipo como técnico oficial, pero ayer prestó conformidad para dar una mano y sacar del paso al equipo en este momento de transición.

En su momento de jugador, por ejemplo, el Flaco llegó a compartir equipo con Guido Carrillo, pero mantiene una muy buena comunión con Sebastián Verón y los principales directivos del club.

Pulgar abajo para el Loco Palermo

Si bien las conversaciones y gestiones no se han caído del todo, allegados a Marcos Angeleri, Agustín Alayes y Sebastián Verón confirmaron a este medio que todos los cañones para reemplazar a Eduardo Domínguez apuntan a Alexander “Cacique” Medina y Martín Demichelis.

De esta manera, Martín Palermo empieza a quedar relegado al igual que otras opciones que proclamaron algunos hinchas en la previa al partido contra Sarmiento como las de Israel Damonte, Juan Manuel Azconzábal o el propio Omar De Felipe.

El Cacique Medina nació en el año 1978 y con menos de 50 años se adapta al perfil que pretenden contratar otros exjugadores como Marcos Angeleri o el propio Sebastián Verón.