Fórmula 1: Colapinto entusiasma con su rendimiento

Franco Colapinto cerró este jueves su participación en la pretemporada de Fórmula 1 con una jornada completa al volante del A526 de Alpine en el Circuito Internacional de Baréin. El argentino cumplió con el programa técnico previsto y añadió 120 vueltas más a su preparación, en un día que dejó señales alentadoras de cara al inicio del campeonato.

Si bien los tiempos de ensayo no resultan determinantes —la referencia real llegará en el Gran Premio de Australia—, el piloto de 22 años mostró regularidad, sin contratiempos mecánicos, y evidenció una mejora progresiva en cada tanda. En el tramo final de la sesión marcó 1:33.818, el mejor registro de Alpine en Baréin hasta el momento, que lo ubicó sexto en la tabla del jueves, a 1.105 del más veloz del día, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Además, Colapinto terminó por delante de varios rivales directos: superó al Audi de Nico Hülkenberg (1:33.987), al Haas de Esteban Ocon (1:34.201), al Racing Bulls de Liam Lawson (1:34.532) y al Williams de Alex Albon (1:34.555).

El viernes se desarrollará la sexta y última jornada de pruebas en Sakhir (de 4 a 13, hora argentina), con Pierre Gasly al mando del Alpine durante todo el día. En total, Colapinto acumuló 2452 kilómetros en la pretemporada, incluidos 549 en los ensayos privados de Barcelona y 352 giros en Baréin.

En el plano general, Antonelli conserva el mejor tiempo global de los tests con 1:32.803, aún distante de la pole lograda por Oscar Piastri en Baréin 2025 (1:29.841). También se destacó Sergio Pérez, quien marcó 1:35.369 para Cadillac, nuevo equipo de la categoría. Por su parte, Fernando Alonso tuvo inconvenientes con Aston Martin y completó 68 vueltas.

La temporada del Campeonato Mundial 2026 comenzará en Melbourne: el próximo 5 de marzo a las 22.30 (hora argentina) será la primera práctica libre, mientras que la carrera a 58 vueltas se disputará el 8 de marzo desde la 1.00.