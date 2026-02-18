Copa Argentina: River evitó el papelón gracias a un penal agónico

En un encuentro donde la jerarquía terminó pesando más que el entusiasmo, River venció por 1-0 Ciudad de Bolívar y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Núñez cumplió con los pronósticos gracias a un penal agónico que Juan Fernando Quintero cambió por gol. El estadio de San Luis lució un marco espectacular para recibir a uno de los gigantes del continente.

Desde el pitazo inicial, la diferencia de ritmo fue evidente. Aunque el conjunto del ascenso intentó plantarse con orden y cerrar los caminos, el equipo de Marcelo Gallardo movió la pelota y generó situaciones pero no logró plasmarlo en el marcador.

Con el correr de los minutos, la impaciencia de la gente se convirtió en silbidos y cánticos contra los jugadores. Cuando parecía que el duelo de 32avos se definía desde la tanda de penales, un absurdo y polémico penal le dio vida al ciclo de “Muñeco”. La figura del Millonario pateó el penal sin sentir la presión y sentenció la historia en La Pedrera. Ahora, el elenco de Núñez se medirá ante Aldosivi en la siguiente instancia.

River sigue sin convencer a sus hinchas, que en este caso no demostraron su descontento en el Monumental, como viene ocurriendo en los últimos meses, pero sí lo hicieron en San Luis.

Más allá del dominio y de que el equipo jugó la mayor parte del tiempo en campo rival, el gol no llegaba y los simpatizantes pidieron más actitud a través de la característica canción “movete, River, movete” a falta de 15 minutos para el final.