River se prepara para su debut en la Copa Argentina

River ultima detalles para enfrentar a Ciudad de Bolívar, este martes desde las 22.00, por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis. Con algunas ausencias de peso, Marcelo Gallardo definió la lista de convocados para un duelo que, por las recientes derrotas del Millonario, se volvió trascendental.

Con respecto a la formación, Gallardo prepara cuatro cambios además de una modificación de esquema. Para el 4-3-1-2 que dispondría el Muñeco, Paulo Díaz ingresaría en lugar del cuestionado Lautaro Rivero; Maximiliano Salas volvería al 11 en lugar de Giuliano Galoppo; y los ingresos ya mencionados de Viña y Vera en lugar de Acuña y Castaño.

Por otro lado, Newell's arañó este lunes un empate en cancha de Deportivo Riestra que cerró la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 con un 1-1 que sigue condenando a ambos al último puesto del Grupo A. El anfitrión empezó arriba con gol de Nicolás Benegas en el primer tiempo pero Ignacio Ramírez, de penal a falta de dos minutos para el final, puso cifras definitivas. Así, la victoria continuó esquiva en el campeonato tanto para el Malevo como para la Lepra.