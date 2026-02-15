El clásico del carnaval tiene al Lobo con sed de revancha ante un Estudiantes campeón y ganador

En tiempos de carnaval sobran motivos para festejar.

Por las veredas de las calles de Villa Elvira, de Barrio Norte o de cualquier otro barrio de La Plata, hace muchos años los chicos aprovechaban esta época del año para salir a tirar bombitas de agua, mojar a quienes pasaban caminando o a la noche ir a los corsos.

En la actualidad, sin ir más lejos, en cada atardecer de Barrio Monasterio se escuchan los redoblantes de las comparsas de los corsos que ya lucen en algunas callecitas de la periferia y le ponen una cuota de color y pasión a un febrero cargado de emociones.

Esta noche, los hinchas del Lobo y el Pincha buscará n tener un motivo extra para tirar espuma y salir a celebrar, ya que el partido de fútbol más esperado de todo el año llegó temprano en el almanaque y se jugará a las 17 en el estadio del Bosque.

El clásico del carnaval llega con sed de revancha para Gimnasia, que además de jugar de local, tendrá la chance de ganarle a su eterno rival que hace un poco más de dos meses lo eliminó a fin de año en su propia cancha y luego se consagró campeón del fútbol argentino.

El Lobo usará a la base del equipo que jugó en el último partido contra Barracas Central y apostará al regreso de Manuel Panaro en reemplazo de Jeremías Merlo.

Seguirá Juan Ignacio Miramón, no regresará Max a la mitad de la cancha y tanto el técnico como los jugadores saben que se pone mucho en juego.

En Estudiantes, en cambio, el mensaje que bajó el técnico Eduardo Domínguez es de “tranquilidad”, porque más allá del resultado para el cuerpo técnico todo seguirá de la misma manera después de esta tarde.

A pesar del buen desempeño del defensor Palacios en el partido contra Riestra, hoy todo hace indicar que regresará Santiago Núñez a la defensa.

En dato novedoso es que Edwin Cetré, quien quedó envuelto en una gran polémica porque no pasó la revisación médica en Atlético Paranaense ni en Boca en menos de diez días, pidió jugar contra el Lobo.

Así las cosas, el partido tendrá al Lobo como protagonista buscando romper el arco del siempre seguro Muslera, y al Pincha tratando de manejar la pelota y generar peligro a partir de la creación del juego que propone Medina, Amondarain y Fabricio Pérez.