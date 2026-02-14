Zaniratto patea el tablero para recibir al Pincha

Luego de la dura derrota ante Barracas, el técnico de Gimnasia Fernando Zaniratto se encontró ante un “dilema clásico”. ¿Bancar a Miramón? ¿Cambiar el esquema? Fueron algunos de los interrogantes que el entrenador empezó a responder con el correr de los días. Según lo que pudo averiguar este medio de cara al derbi local, “Lucho” decidió que Augusto Max integre el equipo titular en lugar de Ignacio Miramon mientras que Manuel Panaro, ya en condiciones de poder jugar luego de la suspensión, reemplazó a Jeremías Merlo.

De esta manera, el once titular mens sana para recibir a Estudiantes sería con: Insfrán; Steimbach, Giampaoli, Enzo Martínez y Silva Torrejón; Max y Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández y Panaro; Marcelo Torres. Los futbolistas mencionados intentarán cortar la racha de las últimas dos derrotas en los clásicos.

El plantel tripero se entrenará hoy en Abasto para luego quedar concentrado de cara al partido de mañana frente a su eterno rival.