El Vélez de Guillermo tiene una visita de riesgo a Varela

Será un viernes de varios partidos interesantes en el fútbol argentino, con mucha atención principalmente en lo que hará el Vélez de Guillermo Barros Schelotto, de muy buen andar en este comienzo del 2026 y gran ánimo, ya que le ganó muy bien a Boca la semana pasada en Liniers.

El Fortín del Mellizo estará visitando en Varela a Defensa, los de Mariano Soso que sorpresivamente también comenzaron con buenos resultados la temporada. Dicho trámite comenzará a las 18.00 y habrá presencia de público velezano en el Tomaghello.

Por otra parte, a las 20.00 en Avellaneda será el turno de Independiente con Lanús, en otro choque más que interesante, con dos equipos importantes, aunque el Rojo más urgido de puntos ante su gente y el Granate mirando de reojo lo que será la Recopa contra el Flamengo.

Finalmente, a las 22.15 en cancha de Unión, el Tatengue de Leonardo Madelón se medirá con San Lorenzo, que debe reponerse de la floja producción con derrota en el clásico con Huracán.