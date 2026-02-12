Etcheverry avanza en el Argentina Open

Tomás Etcheverry avanzó a los cuartos de final del Argentina Open tras imponerse a Román Burruchaga en un extenso y exigente encuentro disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El tenista platense se llevó el duelo albiceleste por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 luego de 3 horas y 41 minutos de juego, en uno de los partidos más intensos de la 26ª edición del certamen.

El actual número 54 del ranking ATP mostró solidez en los momentos clave y logró cerrar un cruce cambiante, marcado por la paridad y el alto nivel tenístico. Con esta victoria, Etcheverry se convirtió en el primer jugador en asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo y volvió a instalarse en los cuartos de final por tercera vez en su carrera en el ATP de Buenos Aires, instancia que ya había alcanzado en las ediciones 2023 y 2024.

Además del avance deportivo, el triunfo le permite sumar puntos importantes para el ranking mundial y quedar cerca de regresar al Top 50, uno de sus objetivos en el inicio de la temporada. El platense, de 26 años, está disputando su quinta participación en el torneo y continúa buscando su primer título en el circuito ATP, tras haber alcanzado tres finales: Santiago y Houston en 2023 y Lyon en 2024.

En su debut en esta edición del Argentina Open, Etcheverry había vencido con autoridad al italiano Andrea Pellegrino (145°), surgido de la clasificación, por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 39 minutos de juego, en una jornada marcada por las altas temperaturas que superaron los 33 grados en los Bosques de Palermo.

El triunfo sobre Burruchaga no solo reafirma su buen presente competitivo, sino que también lo posiciona como uno de los representantes argentinos con mayor protagonismo en el cuadro principal del torneo porteño, donde buscará seguir avanzando en las próximas rondas.

Al cierre de esta edición, la competencia en Buenos Aires continuaba con el duelo de Francisco Cerúndolo, el primer preclasificado del certamen, quien al cierre de esta edición se enfrentaba a Hugo Dellien.