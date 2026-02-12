De la mano de Di María, Central ganó y enfrentará a Estudiantes en la Copa Argentina

Otra vez, el partido del morbo se hace presente. Ahora en la Copa Argentina, porque con la victoria 2-0 de Rosario Central ante Sportivo Belgrano, el Canalla se enfrentará en los 16vos. de final con Estudiantes, que ya dejó en el camino a Ituzaingó.

Y claro, toda la polémica que rodeó a ambos equipos en el final del 2025 todavía está fresca. Porque el título de liga para Central todavía se encuentra latente y, aún más, el pasillo de espaldas de Estudiantes en forma de protesta y todo lo que generó, yendo desde las sanciones a los jugadores del Pincha que luego fueron eliminadas por la amnistía de principios de año, hasta los polémicos likes de Ángel Di María a publicaciones que apuntaban contra la actitud del conjunto platense.

Ahora, Rosario Central irá por la revancha, porque si algo quedó claro es que la relación entre ambos clubes se rompió desde aquella manifestación. Por eso el equipo que ahora dirige Miguel Almirón buscará el triunfo, no sólo para avanzar en el torneo, sino también para sacarse esa espina clavada que significó la caída ante un Pincha que le tocó el orgullo.