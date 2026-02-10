El Lobo recibió un duro golpe en la antesala del clásico

Gimnasia tuvo una actuación para el olvido en la antesala del gran Clásico Platense. Lejos del nivel que venía mostrando en el Torneo Apertura, el conjunto comandado por Fernando Zaniratto cayó sin atenuantes por 2-0 ante Barracas Central. Kevin Jappert e Iván Tapia anotaron los tanto del “Guapo”, ambos con cierta complicidad del arquero albiazul.

El Lobo intentó controlar la posesión del balón, buscando lastimar por las bandas. Pero el conjunto dirigido por Rubén Insua se mantuvo ordenado, esperando el momento justo para lastimar de contragolpe.

A los 32 minutos de la primera mitad, una excelente triangulación por el sector derecho derivó en un centro preciso que tras varios rebotes le quedó al defensor central local.

En el segundo tiempo, el Lobo adelantó sus líneas y obligó a las intervenciones del arquero de Barracas. Pero a falta de media hora para que finalice el encuentro , el hijo del “Chiqui” Tapia aprovechó una desatención de Insfrán y remató al arco en un tiro libre que cambió por gol.

Con la desventaja ampliada, el elenco mens sana cayó en la impotencia, intentó centros sin destino y forzó un juego asociado que nunca funcionó. Barracas manejó los tiempos del partido y selló una victoria justa ante un Gimnasia que deberá mejorar mucho de cara a lo que viene, especialmente pensando en el Clásico Platense que se aproxima.

Nacho Miramón tuvo un flojo partido y se lo vio falto de ritmo, causando enojo en los hinchas por la decisión de Zaniratto de mandar al banco a Augusto Max.

El Lobo extrañó nuevamente a Manuel Panaro, aún suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA tras la expulsión en la segunda fecha ante River. La dirigencia encabezada por Carlos Anacleto se mostró con cierta molestia ante la falta de respuestas en el caso por parte de la AFA.

De no mediar imprevistos, el oriundo de Bolívar volverá a la titularidad ante Estudiantes en el Bosque.