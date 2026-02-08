River fue vapuleado ante el Tigre de Dabove

River vivió este sábado una de esas noches que quedan marcadas por mucho tiempo. En un Monumental caliente y sorprendido, Tigre lo superó de punta a punta y le propinó un contundente 4-1 que dejó secuelas futbolísticas y anímicas. El equipo de Diego Dabove fue eficacia pura y aprovechó cada error de un conjunto local desdibujado en todas sus líneas.

El golpe fue temprano. En apenas 15 minutos, River ya perdía 2-0 por los goles de Tiago Serrago y David Romero, ante un equipo de Marcelo Gallardo perdido, sin respuestas ni reacción. La falta de funcionamiento se tradujo en errores defensivos groseros y una desconexión general que hizo crecer la impaciencia en las tribunas.

En el complemento, el panorama empeoró. Ignacio Russo, con un doblete, estiró la diferencia en medio de más fallas del fondo millonario y una expulsión polémica de Fausto Vera que terminó de inclinar la balanza. El descuento de Lautaro Rivero solo sirvió para decorar un resultado que ya estaba sentenciado.

El pitazo final encontró a Tigre celebrando la cima del Grupo B y a River envuelto en silbidos y cánticos de reprobación. Una derrota impensada por la forma y por el escenario, que reaviva las dudas y deja al descubierto una noche catastrófica para el Millonario.

El Central de Di María no despega

Rosario Central es uno de los equipos que en la previa del campeonato pedía pista para ser sensación, o bien levanta atención cada vez que juega debido a que el entrenador Jorge Almirón goza de un plantel de gran jerarquía. Desgraciadamente el Canalla en estas fechas no termina de despegar y el sábado por la tarde vivió una prueba de ello.

El Canalla igualó 1-1 contra Aldosivi en Mar del Plata, en un trámite que parecía ganar cómodo ya que comenzó ganando con un tanto de Ignacio Ovando a los 4 minutos, pero Nicolás Cordero lo empató a tres para el final.

Las pardas en el Minella dejaron a la Academia con cinco puntos en el certamen, al tiempo que el Tiburón suma tres unidades.