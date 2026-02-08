La magia de Messi supera la línea del “Ecuador”

Con 38 años y en la previa a jugar un nuevo Mundial, Lionel Andrés Messi mostró sus credenciales internacionales en el 2026 con un verdadero golazo ante el Barcelona de Guayaquil, en el contexto de un amistoso internacional que se disputó en Ecuador.

El mejor jugador de la historia tomó la pelota apenas unos metros delante de la mitad de la cancha, encargó en línea recta hacia al arco y a medida que se iba acercando se fue inclinando hacia la izquierda dejando atrás a dos jugadores de un promedio de menos de quince años para luego definir cruzado al ángulo.

Todo el estadio con hinchas del Inter de Miami y del Barcelona lo ovacionó y el equipo de Mascherano comenzó a construir un gran partido que recién sobre el final los locales llegaron a empatar con un gol agónico 2 a 2.