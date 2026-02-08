Thiago Tirante: “Estoy orgulloso de cómo me la banqué”

Nacido en la ciudad de La Plata, Thiago Tirante protagonizó una jornada inolvidable en Busan al convertirse en el jugador número 92 en representar a la Selección Argentina de Copa Davis y aportar el primer punto de la serie ante Corea del Sur. El platense, ubicado en el puesto 95 del ranking ATP, debutó con una victoria trabajada frente a Hyeon Chung por 2-6, 7-5 y 7-6 (5), en un encuentro cargado de tensión que se extendió por casi tres horas en el Gijang Gymnasium.

Tras el triunfo, Tirante compartió sus sensaciones con el equipo de comunicación de la Asociación Argentina de Tenis y destacó la mezcla de emociones que vivió durante su estreno. “Siento alivio por el partido en sí y por los nervios que sufrí al ser la primera vez. Estoy orgulloso de cómo me la banqué, cómo sufrí y cómo salí adelante”, expresó. El tenista reconoció que atravesó momentos complicados dentro del partido y valoró el acompañamiento del capitán Javier Frana para encontrar soluciones tácticas en los pasajes más adversos.

El primer singlista argentino también subrayó la dificultad del contexto: debut oficial, condición de visitante y presión propia de la competencia. “Siempre es difícil un debut y más en estas condiciones. Fue muy meritorio de mi parte y de todos los que confiaron en mí”, señaló. Además, resaltó el apoyo constante del banco y del resto del equipo, factor que consideró clave para mantenerse firme en los momentos decisivos.

Sobre el rol de Frana, Tirante destacó la tranquilidad y experiencia transmitidas durante toda la semana. “Me dio mucha seguridad. A veces uno se carga con cosas exteriores por ser la Copa Davis y apoyarme en él fue fundamental”, explicó. Tras concretar el tercer match point, el jugador cayó al suelo y dejó salir toda la tensión acumulada. “Sentí felicidad y alivio. Se me vino a la cabeza mi familia y todo el esfuerzo para llegar hasta acá”, concluyó.

Con los primeros singles disputados, la serie quedó igualada 1-1. Luego del triunfo de Tirante, Marco Trungelliti cayó ante Soon-Woo Kwon por 7-6 (6) y 6-2, dejando abierta la definición de la eliminatoria por los Qualifiers 2026. En esta madrugada se encontraban jugando el duelo de dobles y posteriormente los cruces de singlistas para definir quien será el ganador de la serie.