El Racing de Costas se juega mucho ante el Bicho

Racing Club y Argentinos Juniors se medirán este sábado desde las 18:00 en el estadio Presidente Perón, por la cuarta fecha del Apertura. El encuentro aparece como una buena oportunidad para ambos, que llegan con la necesidad de sumar de a tres y mejorar su presente en el campeonato.

La Academia atraviesa un inicio complejo y viene de caer por 3 a 1 ante Tigre en el Coliseo de Victoria, un resultado que profundizó las dudas. En lo que va del torneo, el equipo de Avellaneda aún no consiguió victorias, con un saldo de tres goles a favor y siete en contra, números que reflejan las dificultades defensivas y la falta de contundencia.

Del otro lado, Argentinos llega tras empatar sin goles frente a Belgrano en Paternal. El Bicho muestra un andar más sólido, con una victoria y una igualdad en sus últimas presentaciones, apenas un gol convertido pero con la valla invicta, una de sus principales fortalezas en este arranque.

El historial reciente marca paridad, aunque con predominio visitante: en los últimos cinco cruces no hubo empates, con dos triunfos de Racing y tres de Argentinos. El antecedente más cercano fue el 24 de agosto de 2025, cuando el conjunto de Paternal se impuso por 4 a 1. El árbitro del encuentro será Hernán Mastrángelo.

River y Tigre, duelo clave en el Monumental

Este sábado, desde las 20.00, River recibirá a Tigre en el Monumental. Ambos equipos llegan con siete puntos y buscarán un triunfo que les permita escalar, al menos de manera transitoria, a la cima de la Zona B, en un encuentro que será arbitrado por Sebastián Zunino.

El Millonario viene de igualar sin goles ante Rosario Central en Arroyito, resultado con el que resignó sus primeros puntos del año tras vencer a Barracas Central y Gimnasia en las fechas iniciales. Actualmente se ubica tercero en la tabla, por detrás de Tigre, que cuenta con mejor diferencia de gol, e Independiente Rivadavia, único líder con puntaje ideal.

Otros partidos del sábado: Aldosivi - Central a las 17; Belgrano-Banfield y Newell’s-Defensa, ambos a las 22.

Resultado del viernes: Central Córdoba 1-0 Unión de Santa Fe.