Carrillo preocupa y Estudiantes reacomoda el ataque

Estudiantes volverá a entrenarse hoy desde las 9.30 en City Bell con la cabeza puesta en la próxima fecha del Torneo Apertura y con una preocupación instalada en el cuerpo técnico: la situación física de Guido Carrillo. La ausencia del delantero ante Defensa y Justicia no fue una simple rotación y ahora el Pincha administra cargas para intentar recuperarlo sin agravar el cuadro.

El club ya había informado que el atacante padece una sobrecarga muscular en el aductor derecho, una molestia que obligó a Eduardo Domínguez a bajarlo sobre la hora del partido en Varela. Como si fuera poco, Lucas Alario también quedó descartado por una lumbalgia aguda, dejando al equipo sin sus dos referencias naturales de área en un mismo encuentro.

La doble baja expuso un problema inesperado en un plantel que viene atravesando semanas intensas entre competencia y mercado de pases. Domínguez debió improvisar variantes ofensivas y ahora trabaja para evitar que la situación se repita. El plan es claro: no arriesgar a Carrillo si no está al ciento por ciento.

Durante la práctica, los titulares realizaron tareas regenerativas mientras que el resto del grupo trabajó con mayor intensidad. Carrillo se movió de manera diferenciada y seguirá bajo evaluación médica diaria. La idea es observar su respuesta física antes de proyectar su regreso.

Estudiantes suma 5 puntos en tres fechas, se mantiene en zona de clasificación y sabe que el margen de error es corto. El próximo compromiso será ante Deportivo Riestra en UNO, un partido donde el Pincha intentará recuperar peso ofensivo y estabilidad futbolística.

La evolución del 9 será clave. No sólo por lo que aporta en el área, sino por lo que representa en la estructura del equipo. Domínguez lo sabe: el torneo recién empieza, pero administrar los cuerpos hoy puede definir el final de la historia.