Iacovich sostuvo al Pincha en Varela

Estudiantes se trajo un empate con gusto a hazaña desde Florencio Varela. Fue 0-0 ante Defensa y Justicia por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, en una noche en la que el equipo de Eduardo Domínguez jugó más de 70 minutos con diez hombres y tuvo en Fabricio Iacovich a su gran sostén. El arquero fue figura, atajó un penal y sostuvo a un Pincha que resistió como pudo ante un rival que lo empujó de principio a fin.

El desarrollo se torció temprano. A los 20 minutos del primer tiempo, Santiago Núñez vio la roja directa y obligó a reconfigurar todo el plan. Hasta ese momento el partido ya mostraba a un Defensa protagonista, manejando la pelota y encontrando espacios. Con la expulsión, el trámite se inclinó definitivamente hacia el arco albirrojo.

Domínguez reaccionó rápido. Reacomodó líneas, resignó peso ofensivo y apostó a sostener el orden. En ese contexto se produjo el debut de Tomás Palacios, que ingresó para reforzar la estructura defensiva. El Pincha pasó a jugar un partido de resistencia: bloque bajo, concentración y salida esporádica de contra.

En el complemento, el local redobló la presión. Llegaron los cambios para oxigenar piernas y aguantar el ritmo. Alexis Castro, Fabricio Pérez y Adolfo Gaich entraron para refrescar un equipo exigido físicamente. Sin embargo, el asedio continuó y el momento crítico llegó a los 27 minutos: penal para Defensa tras revisión del VAR.

Rubén Botta tomó la pelota con la chance de romper el cero, pero Iacovich voló hacia su derecha y contuvo el remate. Fue el quiebre emocional del partido. A partir de ahí, el arquero se agigantó todavía más y respondió cada vez que el Halcón encontró huecos. Centros, rebotes, tiros de media distancia: todo terminó en sus manos.

El 0-0 final premia la resistencia de Estudiantes. No fue un partido vistoso ni cómodo, pero sí una muestra de carácter. Con uno menos durante gran parte de la noche, el Pincha sumó un punto que vale más de lo que indica la tabla y confirmó que, incluso en la adversidad, tiene respuestas. Y en Varela, esas respuestas tuvieron nombre propio: Fabricio Iacovich.