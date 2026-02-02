Gimnasia fue contundente y venció 3 a 1 a Aldosivi en el Bosque





Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso con autoridad por 3 a 1 ante Aldosivi en el marco de la fase de grupos de la Liga Profesional y se mantiene en los puestos de arriba del Grupo B. Los goles del conjunto tripero fueron convertidos por Nicolás Barros Schelotto, Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, mientras que Federico Gino descontó para el equipo marplatense.

El Lobo golpeó de entrada y abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo con una verdadera joya de Nicolás Barros Schelotto. A la altura de su apellido, el volante se hizo cargo de la ejecución de una pelota parada y sacó un remate preciso que se clavó en el ángulo, dejando sin chances al arquero visitante. El mediocampista, que ya había marcado un gol olímpico ante Racing en la primera fecha del Torneo Apertura, volvió a demostrar su calidad y protagonismo en la tercera jornada.

Aldosivi logró reaccionar antes del descanso y llegó al empate a los 41 minutos del primer tiempo gracias al gol de Federico Gino, que puso el 1 a 1 parcial y le devolvió algo de esperanza al Tiburón.

Sin embargo, en el complemento Gimnasia fue superior y terminó inclinando la balanza a su favor. A los 35 minutos del segundo tiempo, Agustín Auzmendi apareció para marcar el 2 a 1, y pocos minutos después, a los 39, Marcelo Torres selló el resultado definitivo desde el punto penal.

El conjunto platense y el marplatense repartieron la posesión del balón con un 50% para cada uno, aunque Gimnasia fue más efectivo en ataque, con 15 remates al arco contra 11 de Aldosivi. El encuentro se desarrolló sin expulsados.

Con este triunfo, Gimnasia se ubica en la tercera posición de la tabla del Grupo B, mientras que Aldosivi permanece en el 12° lugar. En la próxima fecha, el Lobo visitará a Barracas Central el lunes 9 de febrero a las 17:00, y Aldosivi recibirá a Rosario Central el sábado 7 de febrero, también a las 17:00.