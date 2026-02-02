Super Bowl 2026: qué marcas pagaron US$8 millones por 30 segundos de publicidad

Dentro de los múltiples atractivos que tiene el Super Bowl, uno de ellos es el rubro de los anuncios. Más allá del aspecto deportivo, la final de la NFL presenta comerciales elaborados en los que estrellas de distintos rubros aparecen en la pantalla. Hasta el momento, ya se conocen adelantos de múltiples marcas que pagaron la tarifa de 8 millones de dólares por 30 segundos de aire para decir presente el próximo domingo 8 de febrero.

El show y el partido se harán en el Levi’S Stadium, que será sede por segunda vez en la historia (la anterior fue en 2016, con triunfo de Denver Broncos ante Carolina Panthers por 24 a 10). Como es habitual, se verán las caras los campeones de las dos conferencias: la Nacional (NFC), que este año fueron los Seattle Seahawks, y la Americana (AFC), en la que se consagraron los New England Patriots.

En ese sentido, CBS Sports realizó una recopilación de las empresas que ya publicaron adelantos de los comerciales que presentarán en el Super Bowl LX y los famosos que participan. Estas son: Pringles con Sabrina Carpenter; Uber Eats con Bradley Cooper y Matthew McConaughey; Bud Light con Peyton Manning, Post Malone y Shane Gillis; Squarespace con Emma Stone; Instacart con Ben Stiller y Benson Boone; Skittles con Elijah Wood ; State Farm con Danny McBride y Keegan-Michael Key, entre otros.

Además del listado, también se mencionaron los casos de Budweiser, Totino’s y Kinder, que no adelantaron la presencia de estrellas. Sin embargo, las dos primeras marcas dieron a entender que volverán a presentar personajes que tuvieron buena repercusión en el pasado.

En promedio, más de 123 millones de personas ven el Gran Partido. Y aún más espectadores sintonizan el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Por primera vez, el show de medio tiempo se desarrollará principalmente en español con Bad Bunny a la cabeza, marcando un antes y un después en la representación y el alcance cultural del evento deportivo más seguido.