Carlos Alcaraz conquistó el Australian Open para seguir batiendo récords

Lo que se dice, un verdadero cambio de época. Cuesta hablar de pasado y de futuro porque los dos dieron en Melbourne, en el Australian Open, en el primer Grand Slam de 2026, verdaderas clases de presente. En un duelo de talentosos, los 22 años de Carlos Alcaraz fueron claramente más jóvenes que los casi 39 (los cumplirá en mayo) de Novak Djokovic. El murciano se convirtió en leyenda tras superar al serbio por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 para conquistar el Abierto de Australia y completar el álbum con el Grand Slam que le faltaba al más joven de la historia en conseguirlo. Además, desde el número 1 del ranking, le saca más ventaja a Jannik Sinner (3350 puntos). Nole ascendió, en tanto, al tercer lugar.

Después de una dura batalla contra el alemán Alexander Zverev, Alcaraz se puso a tono y se apuntó el quinto triunfo sobre Djokovic en diez enfrentamientos. Fue la revancha del año pasado, cuando el balcánico, en cuartos de final, dejó fuera de carrera al español. Y así se elevó a la gloria con 22 años y 272 días.

Una extraordinaria puesta en escena de Novak Djokovic puso la final patas arriba. El ganador de 24 Grand Slam rozó la perfección ante un rival que dio la sensación de acusar cierta presión y sin soluciones ante el nivel del serbio, que recordó al de sus mejores tiempos. Hasta que el murciano logró recuperar la memoria y aceleró hasta liquidar las acciones.

El campeón agarró el micrófono e inició su discurso con un pedido para que el público aplauda a Djokovic y explicó que “se merece una ovación”. Luego el murciano agregó: “Estás hablando de lo increíble que soy, pero lo que tú haces es realmente inspirador. No solo para los tenistas, sino para todas las personas del mundo. Es un placer verte jugar. Ha sido un honor compartir vestuario y pista contigo. Muchas gracias por lo que haces”.

RANKING ATP – TOP 5

1. Carlos Alcaraz (13.650)

2. Jannik Sinner (10.300)

3. Novak Djokovic (5.280)

4. Alexander Zverev (4.605)

5. Lorenzo Musetti (4.405)