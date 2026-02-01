San Lorenzo venció a Central Córdoba y llega con confianza al clásico

San Lorenzo consiguió una victoria clave al superar 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha de la zona A del torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó su segundo triunfo consecutivo y fortaleció su confianza de cara al clásico contra Huracán.

El único gol del encuentro lo marcó Gregorio Rodríguez, delantero de 26 años que debutó en el segundo tiempo y aprovechó un pase atrás de Alexis Cuello para convertir a los diez minutos de su ingreso. Fue su bautismo goleador y el tanto que aseguró la primera alegría del Ciclón ante sus hinchas en el campeonato.

Con seis puntos en tres fechas, San Lorenzo se mantiene expectante en la tabla y con gran ánimo para visitar al Globo el próximo domingo 8 de febrero en el estadio Tomás Ducó.