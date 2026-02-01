Independiente y Vélez se repartieron puntos

La tercera fecha del Torneo Apertura dejó un viernes cargado de acción, con empates, estrenos y un golpe inesperado como visitante.

En Avellaneda, Independiente y Vélez repartieron puntos tras igualar 1 a 1 en el estadio Libertadores de América–Enrique Bochini, en un partido dirigido por Hernán Mastrángelo. La figura inesperada de la noche fue Jano Gordon, quien protagonizó ambas conquistas: primero adelantó al Fortín y luego, en contra de su propio arco, selló la igualdad para el Rojo.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 ante Central Córdoba. El único gol del encuentro lo marcó Gregorio Rodríguez, quien tuvo un estreno soñado con la camiseta azulgrana. La jornada también significó el regreso oficial de Luciano Vietto, que sumó sus primeros minutos desde su vuelta al club en el Bajo Flores.

Más tarde, en Córdoba, Platense dio la sorpresa y se quedó con un triunfo por 2 a 1 frente a Talleres. El Calamar se apoyó en la eficacia de su capitán Vázquez, autor de un gol de penal y protagonista involuntario del empate transitorio con un tanto en contra. Cuando el partido parecía encaminarse al reparto de puntos, Báez apareció sobre el final para decretar la victoria visitante.

Por último, en Tucumán, Atlético Tucumán y Huracán igualaron 1 a 1 en un duelo marcado por las sanciones desde los 12 pasos. Díaz abrió la cuenta para el Decano y Caicedo, a los 66 minutos del segundo tiempo, estableció la paridad definitiva para el Globo.

Una fecha que volvió a mostrar paridad, emociones repartidas y equipos que empiezan a perfilar sus aspiraciones en el inicio del campeonato.