A la espera de lo bueno, San Carlos y Cambaceres tuvieron nuevas pruebas

Se hace esperar, pero cada vez falta menos para lo que será el comienzo de los torneos del ascenso, con gran protagonismo en nuestra región para Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres, que son dos de las instituciones más importantes por detrás de Estudiantes y Gimnasia, junto también a Everton y Estrella, que compiten en lo que viene siendo el Promocional Amateur.

El Celeste de Berisso intentará repetir lo realizado en la última campaña, en un 2025 que lo tuvo como gran animador de la Primera B Metropolitana, ingresando al Reducido, donde quedó eliminado contra Acassuso -club que ascendió a la Primera Nacional- y quedando a un pasito del acceso a la Copa Argentina 2026.

Justamente la mañana del sábado los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda estuvieron afrontando una serie de encuentros de fútbol formal ante San Telmo, elenco que es parte de la segunda categoría del fútbol argentino, y se dio una diferencia lógica en el rendimiento y también en los resultados.

Se llevaron a cabo dos partidos de 70 minutos de duración, divididos en bloques de 35 minutos, con triunfo 3-0 para el Candombero en el primer juego, al tiempo que en el segundo ensayo también fue victoria para el dueño de casa pero por 1-0.

Los del Pájaro pudieron darle rodaje a todos los jugadores del plantel, con la presencia destacada de Rodrigo Salinas, el gran refuerzo que volvió a Berisso tras de 17 años, luego de una extensa carrera en clubes muy importantes del país como por ejemplo Vélez Sarsfield.

Así las cosas, quedará una jornada amistosa por delante, debido a que la próxima semana se dará el último amistoso, para luego ingresar ya en la semana previa al inicio de la competencia oficial, que tendrá a los de Miranda siendo locales de Liniers, con día y horario a confirmar.

Ferro se fue al exterior

Una de las grandes figuras que tuvo San Carlos durante el 2025 dará un salto muy importante en su carrera. Se trata de Luca Ferro, que dejará el Villero para defender la camiseta del Macará de Ecuador, donde será dirigido por Guillermo Sanguinetti, el gran ídolo del Lobo.

Ferro también fue parte importante de Unidos de Olmos, club donde conoció al hijo del Topo, que hoy es ayudante de su padre, lo que generó una gran confianza para llevarlo ahora a este nuevo desafío, en un salto tremendo para su carrera profesional.