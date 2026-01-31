A poco para el estreno, así viene el mercado de la Liga

La Liga Amateur Platense de Fútbol todavía no tiene acción de manera oficial, pero los clubes de barrio han comenzado y algunos otros están por comenzar con los trabajos de pretemporada, para llegar de la mejor manera al comienzo de la acción el próximo fin de semana del sábado 7 de marzo, momento donde se entiende se dará el puntapié inicial para el Apertura 2026.

Muchas instituciones vienen trabajando a destajo para poder abrochar refuerzos, darle salida a algunos jugadores para ir confeccionando los planteles que van a competir en este año, con la particularidad de que Unidos de Olmos acaba de terminar de disputar el Regional, siendo una destacada actuación, y por ello los de Leandro Sarco atraviesan algunos días de descanso.

Justamente el Gigante del Oeste es uno de los equipos que tuvo una dura baja en este mercado de pases, ya que el defensor Matías Bazzi se convirtió en refuerzo de Talleres de Remedios de Escalada en la Primera B Metropolitana, club que dirige Lucas Licht, que lo conoce muy bien al central zurdo, que puede hacer las veces de lateral izquierdo, por su pasado en Gimnasia.

Otro de los que dio un salto importante es el joven delantero Tomás Rastelli, que de Estrella de Berisso recaló en las inferiores del Lobo, para poder culminar con su formación, ya que es categoría 2008 y mostró buenas condiciones en Estrella de Berisso, algo que le significó la posibilidad de defender la camiseta del seleccionado Sub 23 del ascenso comandado por Claudio Gugnali.

Uno de los clubes que mejor se reforzó hasta el momento es Centro Fomento Los Hornos, que recuperó al central Franco Pampillón y al volante Nahuel Pierini, dos hombres de mucha experiencia y que le darán un salto de calidad a un equipo que fue protagonista durante todo el año pasado e intentará romper con la hegemonía de Unidos de Olmos.

Finalmente, hay clubes que tienen cambios de técnico. Pablo Jofré vuelve a Malvinas luego de la salida de Franco Rojo, Machi siendo una persona muy querida dentro de la institución y que tiene un gran conocimiento del grupo. Por otra parte, Gustavo Salinas está próximo a recalar en Adip, en algo que sería un bombazo para el fútbol de barrio. Hay muchas novedades y también tiempo por delante para ir conociendo más detalles.