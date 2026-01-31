La Plata

sabado 31 DE enero 2026

T: 25º

H: 53%

Temperatura

25º

Humedad

53%

Kendry Páez fue presentado como nuevo refuerzo de River

El jugador ecuatoriano se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo.

Kendry Páez puso la firma y se convirtió de manera oficial en jugador de River, al que llega a préstamo proveniente de Racing de Estrasburgo, club al que había sido cedido desde Chelsea, dueño del pase del futbolista.

El joven ecuatoriano llegó hoy al país, se sometió a la revisión médica de rigor y luego se trasladó al estadio Monumental para sellar su vínculo, que será por los próximos 18 meses.

El zurdo de 18 años llegó de manera inesperada al Millonario y se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo para este 2026 después de las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Vigna.

“Muy contento de estar acá”, afirmó el ecuatoriano en sus primeras palabras como jugador de River y la presentación mostró una curiosidad: en la espalda de la camiseta llevará su nombre y no el apellido.

Kendry PáezRiverGallardo

Noticias Relacionadas

H12A

Otro grito ganador del “Pauli”, que con Talento Emergente sumó “siete de siete”

El defensor de las sedas del juninense Mauro Castellazzi debió guapear para ganarle por medio cuerpo a Notable Island, con una buena faena del jockey de la casa Gonzalo Borda. De esa forma se alzó con el Especial “Haras Firmamento” (1.400 mts.). Primer éxito jerárquico para el ejemplar entrenado por Marcelo Sueldo. “El Pauli” viene sumando con sus caballos siete triunfos consecutivos, ya sea en Palermo, San Isidro y La Plata, y hasta en Tampa (EE. UU.) con Guapo Again.