Kendry Páez fue presentado como nuevo refuerzo de River

Kendry Páez puso la firma y se convirtió de manera oficial en jugador de River, al que llega a préstamo proveniente de Racing de Estrasburgo, club al que había sido cedido desde Chelsea, dueño del pase del futbolista.

El joven ecuatoriano llegó hoy al país, se sometió a la revisión médica de rigor y luego se trasladó al estadio Monumental para sellar su vínculo, que será por los próximos 18 meses.

El zurdo de 18 años llegó de manera inesperada al Millonario y se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo para este 2026 después de las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Vigna.

“Muy contento de estar acá”, afirmó el ecuatoriano en sus primeras palabras como jugador de River y la presentación mostró una curiosidad: en la espalda de la camiseta llevará su nombre y no el apellido.