El Lomo Salinas quedó a un paso de ser técnico de Adip

De a poco, los clubes de barrio empiezan a calentar motores a la espera de lo que será el comienzo de la temporada 2026 de la Liga Amateur Platense, con fecha prevista para el sábado 7 de marzo. Por ese motivo, varias instituciones comenzaron la pretemporada, aunque otras todavía disfrutan de algunos días de licencia luego de un año que fue agotador.

No obstante, hay una entidad que vive horas de mucho trabajo, tratando de abrochar al nuevo conductor de grupo, en un campeonato que cada vez se profesionaliza más, con Unidos de Olmos como gran estandarte de ese trabajo, que logró hacer nuevamente un excelso Regional Amateur.

Adip está buscando entrenador y de no surgir imprevistos el que se pondrá el buzo del Naranja es Gustavo Salinas, popularmente conocido como el Lomo, que es muy reconocido en el ámbito del fútbol juvenil de Estudiantes de La Plata, con un grandísimo trabajo con camadas que tuvieron entre otros a Santiago Ascacibar y Juan Foyth.

Luego del alejamiento de Rodrigo Nieto, Ignacio Giusti y todos los que eran parte del grupo de Primera, los dirigentes y también futbolistas experimentados empezaron a sacar conclusiones para ver los pasos a seguir, tratando de no perderle pisada al Gigante del Oeste, que es el último tricampeón y es imparable, con un contexto diferente al resto de los clubes de la región.

En ese sentido, todos coincidieron que el Lomo, que también tiene su cuota de conocimiento de la Liga con paso por Everton, era una de las opciones más seductoras para tomar este desafío. El hombre que supo defender el escudo de Defensores de Cambaceres está a mínimos detalles de ser oficializado en el cargo y empezar esta aventura.

Deporte en Sociedad, una plataforma bien platense

El Programa Deporte en Sociedad se consolida como una herramienta clave para potenciar el talento futbolístico de la región. Bajo la dirección de Jerónimo Cortéz, la iniciativa combina entrenamiento técnico, físico y acompañamiento psicológico, con el objetivo de preparar integralmente a jóvenes jugadores. El proyecto ya logró insertar futbolistas en clubes de AFA como Gimnasia, Estudiantes, Argentino de Quilmes y Cambaceres. Las prácticas se realizan en el Parque San Martín, martes y jueves desde las 8.30, y está abierto a quienes buscan dar un salto en su carrera deportiva.