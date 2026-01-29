Nacho Fernández fue homenajeado en su regreso al Monumental

El “y dale River, dale” que suele escucharse en los segundos previos al pitazo inicial en el Monumental se interrumpió abruptamente por un motivo especial. Cuando los equipos rompieron filas e Ignacio Fernández se acercó a recibir una plaqueta de parte de la dirigencia del Millonario, el “Nachooo, Nachooo” se mezcló con una catarata de aplausos que bajó desde cada tribuna. Un héroe de Madrid que no pudo despedirse como hubiese querido del club, pero que al menos, ya con la camiseta de Gimnasia, pudo liberarse de ese dolor y disfrutar de una inolvidable ovación de parte de ese estadio al que le regaló tantas alegrías.

Para el zurdo, después de 315 partidos en Núñez, 10 títulos y 42 goles, fue cerrar un círculo.

Fue su segunda vez como rival de River en el Monumental tras aquel recordado partido con la camiseta de Atlético Mineiro, en el que anotó un gol -pidió disculpas en un estadio sin público por el Covid-19 y luego fue expulsado, también marcó el primero de los regresos de los campeones de América de 2018 que emigraron en el último año.