Aldosivi, el próximo rival del Lobo, sumó un nuevo punto

Aldosivi volvió a sumar en casa, aunque sin poder romper el cero. Por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, el conjunto marplatense empató 0 a 0 frente a Barracas Central en un partido que, más allá del resultado, dejó algunas señales alentadoras pensando en lo que viene, especialmente por el mayor protagonismo de sus refuerzos respecto al debut.

A diferencia del estreno ante Defensa y Justicia, Guillermo Farré modificó el esquema y apostó por un 4-3-3, con la inclusión de un referente de área como Junior Arias. Para ese cambio táctico, Martín García salió del mediocampo y el equipo ganó presencia ofensiva, aunque sin la eficacia necesaria para convertir. En la defensa también hubo novedades: Nicolás Zalazar, uno de los últimos refuerzos en llegar, tuvo su oportunidad como primer marcador central en reemplazo de Matías Morello.

Con mayor iniciativa y control del juego en varios pasajes, Aldosivi intentó asumir el protagonismo, pero volvió a evidenciar dificultades en los metros finales. La falta de gol sigue siendo una deuda pendiente, aunque el equipo mostró orden, entrega y una idea más clara de juego.

El Tiburón acumuló así su segundo empate consecutivo como local. Mientras Farré continúa en la búsqueda del once ideal, el equipo al menos suma puntos en un contexto de renovación profunda: son 15 las caras nuevas y el ritmo de competencia no da demasiado margen para el trabajo. Sin tiempo para relajarse, Aldosivi ya piensa en su próximo desafío, que será el lunes ante Gimnasia en La Plata.