Apareció Alayes y trató de locos a los hinchas

En el contexto de la enorme polémica que se desató por la inesperada venta de Santiago Ascacíbar a Boca, el “secretario técnico” Agustín Alayes apareció nuevamente en escena y en una entrevista con Radio Provincia salió al cruce de los hinchas de Estudiantes que criticaron la decisión de Ascacíbar de irse a jugar a Boca.

“Es una locura tratarlo de traidor”, dijo entre otras frases que cruzaron el clamor popular por lo ocurrido.

“Va a volver a retirarse en el club”, desafió ante el clima social que se generó por la decisión que inicialmente fue notificada solamente por Boca y no por Estudiantes.

Cabe recordar que Agustín Alayes fue contrato por Sebastián Verón a mediados del año pasado para supervisar los movimientos y decisiones que estaban tomando Eduardo Domínguez, su representante Rodrigo Riep y Marcos Angeleri, a quien ayer se lo vio subir cuatro pisos por escaleras en la zona de 115 muy apegado a Diego Ronderos (otro empleado rentado del club) con un evidente estado físico.