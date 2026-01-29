Tenis: Tirante volvió con un triunfo

Thiago Tirante (103°), principal singlista entre los convocados por Javier Frana para la serie de Copa Davis ante Corea del Sur, debutó con triunfo en el Challenger 125 de Manama, en Baréin. El platense venció con autoridad al francés Geoffrey Blancaneaux (256°) por 6-3 y 6-3 en la primera ronda. En los octavos de final enfrentará este jueves al austríaco Joel Schwaerzler (245°). Tras finalizar su participación en el torneo, viajará a Busan para sumarse al equipo argentino en los Qualifiers 2026.

En el circuito femenino, Solana Sierra (63°) avanzó a cuartos de final del WTA 125 de Manila. La marplatense, tercera preclasificada, derrotó a la ucraniana Yuliia Starodubtseva (110°) por 6-4 y 6-3 y jugará este jueves ante la tailandesa Lanlana Tararudee (131°).