Con doblete de Juanfer, River venció 2-0 a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura





River Plate mantiene el paso firme en el arranque del 2026. Con una destacada actuación de Juan Fernando Quintero, autor de los dos tantos, el equipo de Marcelo Gallardo derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Apertura y sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen.

El Millonario asumió el protagonismo desde el inicio, monopolizando la posesión ante un Lobo replegado, que apostó a salir rápido de contra. El punto de quiebre llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Manuel Panaro fue expulsado por una dura infracción sobre Fausto Vera, tras la revisión del VAR. Con un hombre de más, River acentuó su dominio y comenzó a arrinconar a la visita.

Antes del cierre de la primera etapa, Juanfer Quintero rompió el cero con un verdadero golazo de tiro libre, colocando la pelota junto al palo y desatando la ovación del Monumental. Apenas iniciado el complemento, el colombiano volvió a aparecer para ampliar la ventaja y marcar el 2-0 que terminaría siendo definitivo.

En un partido que ya parecía controlado, River también se quedó con diez por la expulsión de Matías Viña, quien vio la segunda amarilla en un lapso de diez minutos. Aun así, el conjunto de Gallardo manejó el trámite sin sobresaltos y prácticamente no sufrió ante un Gimnasia que generó pocas situaciones de peligro. En la última jugada del encuentro, Jorge de Asís también fue expulsado en la visita por una fuerte infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

Con este triunfo, River suma seis puntos, mantiene el invicto en 2026 y se ilusiona con un arranque ideal. En la próxima fecha visitará a Rosario Central el domingo a las 21:30 en el Gigante de Arroyito. Gimnasia, en tanto, recibirá a Aldosivi el lunes 2 de febrero desde las 17:30 en La Plata.