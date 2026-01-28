La decisión de Ascacíbar despertó mucha polémica en La Plata

A excepción de los hinchas de Boca que viven en nuestra ciudad, la sorpresiva decisión de Santiago Ascacíbar de negociar su pase a Boca a través de su representante que el jueves a la noche pidió una reunión de urgencia con la dirigencia a 24 horas del debut del Pincha en el campeonato generó polémica y malestar.

Por un lado, un minúsculo grupo de fanáticos se expresaron agradeciendo los servicios prestados por el capitán en los últimos años que jugó en el Pincha. Por otro lado, la gran mayoría se expresó pidiendo claridad en la negociación, una comunicación explicita del jugador y una aclaración ante la versión de una supuesta deuda, ya que al Ruso Ascacíbar se le había mejorado el contrato dos veces en los últimos 18 meses que venía jugando en Estudiantes.