River organiza un homenaje para Nacho Fernández

Tras su triunfo ante Barracas Central en el debut, River recibirá a Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Apertura. El condimento especial de la noche estará en el regreso al Monumental de uno de los grandes héroes de Madrid: Ignacio Martín Fernández.

Luego de que su etapa en el club se desfigurara por el mal año generalizado del equipo del Muñeco, Nacho volverá a pisar la cancha donde más brilló en toda su carrera. Y más allá de la ovación que recibirá de los más de 85 mil hinchas que coparán el estadio, el capitán del Lobo recibirá un homenaje especial.

Paradójicamente, su último partido con la banda roja fue ante el propio Gimnasia en el cierre del Torneo Clausura. Y a pesar de que pasaron casi tres meses de aquel 2 de noviembre en el que ingresó sobre el final de la derrota de River ante el conjunto platense, para la gente será el momento de darle el merecido reconocimiento a su exitosa trayectoria en el Millonario. También para la institución de Núñez, que a través de sus dirigentes le entregarán una plaqueta y, probablemente, una camiseta con su nombre.

El oriundo de Dudignac fue el cerebro de gran parte de la exitosa primera etapa de Gallardo en River, con la Copa Libertadores 2018 ganada a Boca en Madrid como el punto cúlmine de su historia en el club. Su salida tras 315 partidos, 42 goles, 55 asistencias y 10 títulos se dio de la manera menos deseada: fuera de la cancha y sin chances de revancha. Por eso, esta será una noche especial para él y los hinchas.