Los Patriots derrotaron a los Broncos y jugarán su duodécimo Super Bowl

Los New England Patriots vencieron este domingo a los Denver Broncos por 10-7 y sellaron el pase a su duodécimo Super Bowl en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad.

Los Patriots nunca habían ganado una eliminatoria en Denver. Los Broncos habían logrado la victoria en los cuatro precedentes, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015.

El Super Bowl LX se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), hogar de los San Francisco 49ers.

Será el duodécimo Super Bowl para los Patriots -nadie ha disputado tantos-, que buscarán su séptimo título Vince Lombardi para dejar atrás a los Pittsburgh Steelers y convertirse así en el equipo más laureado de la historia.