Alcaraz derrotó a Tommy Paul y avanza a cuartos en el Australian Open

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, venció al estadounidense Tommy Paul en tres sets y avanzó a los cuartos de final del Australian Open 2026. El español se impuso por 7-6, 6-4 y 7-5 en un encuentro de más de dos horas que incluyó una interrupción por un desvanecimiento en las gradas.

Tras un inicio favorable a Paul, Alcaraz reaccionó y se llevó el primer set en tie break. En el segundo mostró jerarquía y ganó 6-4, mientras que en el tercero quebró en el momento clave para cerrar 7-5.

El español destacó la importancia de ganar sin ceder sets y afirmó que la victoria le da confianza para enfrentar al local Alex de Miñaur en la próxima ronda.