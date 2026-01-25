Costas dijo que Rojo se retira en el Pincha y Boca se lleva a Ascacíbar

Luego de la derrota de Racing ante Gimnasia, el entrenador Gustavo Costas fue entrevistado por El Clásico del diario Hoy en el estadio del Bosque y allí reconoció que la decisión de no tener en cuenta al defensor Marcos Rojo para el partido de anoche fue que el futbolista “se quiere retirar en Estudiantes”.

Si bien el trascendido había ganado mucho protagonismo en La Plata como ya había ocurrido en el pasado, ahora fue el propio director técnico de Racing el que confesó lo que en City Bell se pretende esconder: el inminente regreso del defensor que el año pasado fue declarado persona no grata por parte de integrantes de las principales agrupaciones y filiales del club que se oponen a esta operación.

“El jugador se quiere retirar en Estudiantes y ahora se tienen que arreglar entre los dirigentes”, comentó Gustavo Costas en el Bosque.

Boca se lleva a Ascacíbar y en el Pincha no entienden nada

Son horas muy calientes en la vida de Estudiantes ya que las últimas novedades que viene arrojando el mercado de pases le puso los pelos de punta a más de un socio del club. Todo hace indicar que al muy posible regreso de Marcos Rojo se definirá también la venta de Santiago Ascacíbar a Boca y la salida de Edwin Cetré.

A Rojo los hinchas lo habían declarado persona no grata en el club a través de un comunicado que habían elevado agrupaciones el año pasado cuando también se deslizó la chance de que el defensor regrese al club.

Mientras que la postura que tomaron Santiago Ascacíbar y Edwin Cetré de negociar con otros clubes como Boca y River también fueron considerados en La Plata como un gesto de desprecio e ingratitud hacia al club.

Los comentarios en contra de estas dos decisiones comenzaron a llegar de la misma manera que en su momento le achacaron a Enzo Pérez cuando se fue a River o cuando el propio Marcos Rojo decidió dejar al Pincha para jugar en Boca.

Pese al interés del Xeneize, y que hoy jugará a las 18.30 debutará ante Deportivo Riestra en el Apertura, en la negociación por Ascacíbar entraría el 50 por ciento del pase de Brian Aguirre, un extremo de 23 años formado en las inferiores de Newell’s de Rosario.

Mientras tanto, en lo que se presentó como una negociación personal del presidente Juan Sebastián Verón, se conoció ayer que el Pincha sumará a un defensor llamado Tomás Palacios, que no tiene lugar en el Inter de Italia, en donde Verón tiene muchos contactos.

Así las cosas, el escenario está muy movido en Estudiantes y Domínguez espera poder cerrar el plantel en un corto plazo, el próximo partido será el miércoles justamente con Boca en Uno.