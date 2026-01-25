Gimnasia recuperó ingresos de 60 millones por venta de plateas

En la continuidad de una reestructuración interna que había comenzado en los primeros días de diciembre del año pasado, la comisión directiva de Gimnasia recuperó ingresos por 60 millones de pesos en concepto de venta de plateas a partir de la reubicación de lugares que venían siendo asignados a familiares de jugadores, protocolo a algunos espacios para la difusión del contenido en la platea techada.

Según el cálculo realizado, hay 48 butacas que ya fueron puestas a la venta y que antes no se venía usando y que en el caos de venderse en su totalidad representará ingresos anuales de 60 millones de pesos para el club.