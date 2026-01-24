San Carlos se mide con Agropecuario en Los Hornos

Es un sábado de acción para el primer equipo de Villa San Carlos, que afrontará un nuevo amistoso de pretemporada, a la espera de lo que será el arranque de la Primera B Metropolitana, con los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda tratando de ser protagonistas como sucedió durante la temporada pasada.

El equipo comandado por el Pájaro estará enfrentando en las instalaciones del Sindicato de Empleados de Comercio de Los Hornos a Agropecuario, elenco que milita en la Primera Nacional y que tiene un fuerte arraigo con la región debido a su convenio en el fútbol juvenil con Polideportivo Gonnet, club de la Liga Amateur Platense que trabaja a la par del Sojero en la formación de chicos.

La historia será en turno matutino y le permitirá al entrenador poder ver en acción a todos sus futbolistas y los nuevos refuerzos, entre los que se destaca Rodrigo Salinas, el experimentado delantero que regresó a la institución luego de 17 años, en la gran incorporación para esta nueva temporada.