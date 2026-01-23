El Vélez de Guillermo debutó con una alegría en el Apertura

Y un día, regresó el fútbol argentino con el Apertura de la Copa de la Liga, con un jueves muy caliente, de cinco partidos, aunque con rendimientos que no fueron los mejores, algo lógico debido a la poca cantidad de días de preparación y entrenamientos que tuvieron los equipos de la Argentina.

Mucha atención bien tarde por la noche estuvo puesta en Alta Córdoba, con el estreno del Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, que con un lindo gol de Tobías Andrada sobre el cierre del partido, venció por 1-0 a Instituto, en un resultado importante para el Fortín, que inició de buena manera su andar en el campeonato.

Por otra parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza tuvo su regreso a Primera tras 40 años en Santiago del Estero. Con tanto de Valentino Simoni, chico que llegó a préstamo de Boca, a los 4 minutos del primer tiempo, el Lobo batió por 1-0 al Ferroviario en el Madre de Ciudades, en el golpe de la jornada.

Uno de los partidos más atractivos del inicio del campeonato estuvo en el Florencio Sola, donde Banfield lo ganaba con gol de Mauro Méndez, pero Huracán lo igualó con el grito de de su flamante refuerzo, el ecuatoriano Jordy Caicedo. Fueron expulsados Santiago Esquivel en el Taladro y Thaiel Peralta en el Globo.

En el mismo horario, Unión de Santa Fe y Platense protagonizaron otro choque que en la previa era atractivo, pero que culminó sin tantos en el 15 de Abril.

Finalmente, en primer turno aburrieron a todos en el José María Minella, Aldosivi de Mar del Plata y Defensa y Justicia, en una igualdad sin goles y que tuvo como aspecto llamativo la dura postal de Damián Fernández, el defensor del Halcón que tuvo ser hospitalizado por un traumatismo de cráneo tras un golpazo con un compañero.