Gimnasia se quedó con un triunfo clave ante El Talar





Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó a El Talar por 68-65 en una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol, por la Conferencia Sur, y sumó una victoria fundamental para sostenerse en los puestos de vanguardia.



El equipo dirigido por Fabián Renda mostró su mejor versión en el inicio del encuentro, imponiendo intensidad defensiva y buen movimiento de balón para marcar el ritmo durante la primera mitad. Con esa superioridad inicial, el conjunto mens sana logró irse al descanso con una ventaja tranquilizadora.



Sin embargo, en el complemento el desarrollo cambió. Gimnasia perdió fluidez en ataque y permitió el crecimiento de El Talar, que ganó protagonismo y se acercó en el marcador. En un cierre cargado de tensión, la visita llegó a colocarse a solo dos puntos a falta de un minuto, incluso con la posibilidad de pasar al frente.



En el momento decisivo, el Lobo hizo valer su jerarquía y experiencia para cerrar mejor las últimas posesiones y asegurarse un triunfo trabajado pero muy valioso.



La figura del partido fue Ezequiel Paz, quien aportó 13 puntos y 7 rebotes. Con este resultado, Gimnasia se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Sur en la fase regular, a la espera de la definición de los playoffs.

El próximo compromiso del conjunto platense será el domingo, cuando reciba a Unión de Mar del Plata por la fecha 16 del certamen.