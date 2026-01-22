Anacleto no se retira del mercado

Tal como se informó en la edición de ayer, el presidente de Gimnasia Carlos Anacleto y el director deportivo del club Germán Brunatti siguen evaluando los detalles y las condiciones de una posible contratación de último momento para terminar de cerrar el plantel con la llegada de un atacante que juega por afuera y que viene de destacarse en el fútbol de Ecuador.

Si bien desde el gobierno del club se resisten a reconocer el nombre del jugador para evitar que lo contrate otro club, las negociaciones surgieron el lunes a partir de un contacto que el propio Brunatti con Anacleto hicieron con un intermediario que acerca jugadores de Colombia y de Ecuador a la Argentina.

Además de esto, se confirmó que hace dos semanas, uno de los nombres que fue acercado al Lobo antes de empezar a negociar por Auzmendi y por Cóccaro fue el del Wanchope Ábila, pero resultó no ser del agrado del entrenador Fernando Zaniratto, por lo que la negociación se cayó casi antes de empezar.