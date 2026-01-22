La Plata

viernes 23 DE enero 2026

T: 21º

H: 75%

Temperatura

21º

Humedad

75%

Anacleto no se retira del mercado

Anacleto y Brunatti negocian un atacante extranjero para cerrar el plantel de Gimnasia.

Tal como se informó en la edición de ayer, el presidente de Gimnasia Carlos Anacleto y el director deportivo del club Germán Brunatti siguen evaluando los detalles y las condiciones de una posible contratación de último momento para terminar de cerrar el plantel con la llegada de un atacante que juega por afuera y que viene de destacarse en el fútbol de Ecuador.

Si bien desde el gobierno del club se resisten a reconocer el nombre del jugador para evitar que lo contrate otro club, las negociaciones surgieron el lunes a partir de un contacto que el propio Brunatti con Anacleto hicieron con un intermediario que acerca jugadores de Colombia y de Ecuador a la Argentina.

Además de esto, se confirmó que hace dos semanas, uno de los nombres que fue acercado al Lobo antes de empezar a negociar por Auzmendi y por Cóccaro fue el del Wanchope Ábila, pero resultó no ser del agrado del entrenador Fernando Zaniratto, por lo que la negociación se cayó casi antes de empezar.

AnacletoGimnasiamercado de pases

Noticias Relacionadas