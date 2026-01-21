Melancólica le cortó el vuelo a Vida Bohemia y la pasó de largo

En una cálida tarde, típica de enero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de doce cotejos. En el tradicional Clásico “Luis Monteverde” (L-1.400 mts.), nuestra indicada Melancólica volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma justa, ya que vino escoltando a Vida Bohemia -que tal su característica- sacó un “campo” pero la nafta le alcanzó hasta los 150 metros finales, donde la conducida por Juan Cruz Villagra le dio caza y la pasó de largo para arriba frenar por medio cuerpo a Guadilu, mientas que la nombrada Vida Bohemia mantenía el tercer lugar. De esta forma la rendidora hija de Grand Reward dio forma a su quinto éxito –primero de corte clásico- de su campaña. Este ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el experimentado entrenador Guillermo “El Bebe” Frenkel Santillán, en las últimas presentaciones se ha afianzado en la media distancia de tal forma que logró tres éxitos en sus últimas cuatro presentaciones. En esta oportunidad, vino persiguiendo a Vida Bohemia que le venía echando leña de la buena al fuego de la vanguardia a tal punto que en un momento del desarrollo le sacó diez cuerpos de ventaja a su perseguidora. Así, esperó a recorrer la elipse tolosana para acortar la ventaja y ya en el derecho cargar de firme y a 150 metros de la definición quebró casi sin lucha a la puntera y siguió viaje hasta el disco.

Cotejo reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el sexto turno de la programación con las ocho participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Guadalu, que prometía en caso de ganar un sport de $1.55, superando lo reunido por Melancólica ($3.90) y por Vida Bohemía ($4.35).

Abiertos los partidores, tal su forma de correr, Vida Bohemia salió a la descubierta, primereando a Melancólica, a Guadilu y a Finikas, de tal manera que formalizada la carrera escapó adelante y descontados los primeros 400 metros corría con diez cuerpos de ventaja sobre Melancólica, quedando enseguida Guadilu, Finikas y Frapé. Con ritmo sostenido la puntera completo el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Melancólica comenzó a reducir la diferencia que la separaba de la vanguardista, que en la mitad de la elipse era de cuatro cuerpos, quedando tercera Guadilu.

De esa manera pisaron el derecho todavía con Vida Bohemia en la delantera pero enseguida se le fue al humo Melancólica que faltando 150 metros la pasó de largo para seguir camino hasta el disco que cruzó con medio cuerpo de luz sobre Guadilu, mientras que tercera a largo y medio finalizó Vida Bohemia.

La ganadora vino en 23s.98/100; en 46s.87/100 y en 1m.11s.31/100 hasta completar el buen registro de 1m.23s.73/100 para los 1.400 metros de pista normal.

La descendiente de Lizard Island demostró su excelente presente no dejando dudas en su desplazamiento superando con claridad a Queen Reward que siempre vino adelante y cuando parecía que se quedaba con la victoria, la pasó de largo City Land, que remató la carrera en forma espectacular.Abiertos los partidores, Queen Reward tomó decididamente el comando del lote y formalizada la carrera corría con cuerpo de ventaja sobre Jalimba, quedando luego Expert Advice y City Land.La ganadora vino en 23s.58/100; en 46s,57/100 y en 1m.12s.28/100 hasta completar 24s.59/100 para los 1.000 metros de recorrido.