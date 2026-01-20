Estudiantes pisa fuerte: debut, goleada y un 2026 que lo espera a puro vértigo

Estudiantes de La Plata comenzó el 2026 de la mejor manera. En el estadio Florencio Sola, goleó 4-0 a Ituzaingó por los 32avos de final de la Copa Argentina. Luego de un primer tiempo áspero y con pocas situaciones, el Pincharrata se destrabó en el complemento. El cero se rompió a los 8 minutos con un gol en contra de Ezequiel Gayoso. A partir de ahí, se abrió el partido y el León transformó el duelo en goleada después de los tantos de Alexis Castro y Facundo Farías. Sobre el cierre, Guido Carrillo definió el resultado. Por los 16avos, el Pincha se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Rosario Central y Sportivo Belgrano.

Con la temporada 2026 en el horizonte, Estudiantes se prepara para una doble competencia exigente: la Liga Profesional y la chance de ingresar a la Copa Libertadores tras el cruce pendiente con Racing, mientras tanto, en la Copa Argentina debutó en los 32vos de final ante Ituzaingó.

Farías y su bautismo de gol

La Joya tuvo su bautismo goleador en Estudiantes y no pasó desapercibido. En el duelo frente a Ituzaingó por la Copa Argentina, el atacante marcó su primer tanto oficial con la camiseta albirroja y empezó a justificar la expectativa que generó su llegada.

La jugada nació en una contra rápida y bien ejecutada. Farías encaró por la derecha, ganó metros con decisión y, ya dentro del área, sacó un remate cruzado, bajo y preciso, imposible para el arquero rival. Un gol que combinó velocidad, determinación y eficacia.

El tanto significó mucho más que un decoro para el marcador. Para el ex Colón fue un desahogo personal, tras varios partidos buscando afianzarse y empezar a mostrar su mejor versión dentro del esquema de Eduardo Domínguez.

En un partido que se presentaba cerrado, su aparición le dio tranquilidad a Estudiantes y terminó de inclinar la balanza a favor del Pincha. Además, dejó señales claras de lo que puede aportar: desequilibrio, potencia y presencia en momentos clave.

Si bien tardó, el primer grito ya llegó. Y en Estudiantes esperan que sea apenas el comienzo de una racha que empiece a crecer partido a partido.