El León abre el 2026 ante Ituzaingó por Copa Argentina

El día llegó. Estudiantes de La Plata abre oficialmente su temporada 2026 y lo hace con la Copa Argentina como primer escollo. Desde las 21.15, en el Estadio Florencio Sola, el equipo de Eduardo Domínguez se mide con Ituzaingó en un duelo que marca el punto de partida de un semestre exigente, cargado de competencias y con una agenda que no dará respiro.

La previa quedó marcada por el ensayo formal de fútbol que el Pincha realizó ayer en el Estadio UNO, donde el entrenador probó variantes, movió piezas y terminó de perfilar la formación que esta noche se presentará en Banfield. Domínguez dejó en claro que no hay margen para especular: quiere que el equipo llegue competitivo desde el primer minuto del año. Lo hará con casi todos los jugadores. Y una ausencia notoria: Cristian Medina. Acaso como una señal de su partida del club, el volante no estará disponible para el encuentro ante Ituzaingó en el estreno por Copa Argentina.

Una de las señales más fuertes se dio en el arco, donde Fabricio Iacovich arrancó la práctica como titular. Si bien Fernando Muslera es el dueño indiscutido del puesto, el cuerpo técnico evalúa alternativas ante una temporada que demandará rotación permanente. El juvenil respondió con solvencia y podría ser una de las sorpresas de la jornada.

En defensa, Domínguez ensayó distintas combinaciones. Valente Pierani comenzó el trabajo inicial, mientras que Leandro González Pirez también sumó minutos junto a Facundo Rodríguez. El Pincha llega con bajas sensibles y la línea de fondo aparece como uno de los sectores donde más se evaluó.

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar volverá a ser la brújula del equipo. Ayer compartió minutos con Mikel Amondarain y también con Ezequiel Piovi, dos nombres que integran el abanico de opciones del entrenador. La situación de Cristian Medina —que hoy podría disputar uno de sus últimos partidos— obliga a Domínguez a contemplar variantes y ajustar el funcionamiento colectivo.

Más arriba, la práctica dejó varias postales. Medina jugó algunos minutos pese a su inminente salida, mientras que Edwuin Cetré se mostró activo y Fabricio Pérez aportó movilidad. Lucas Alario también participó del ensayo, aunque su futuro es incierto. En la segunda parte del entrenamiento ingresaron Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos y José Sosa, tres piezas que siguen en consideración para el 11 o para ingresar desde el banco. De esta manera el equipo sería con: Fernando Muslera; Eric Meza, Valente Pierani, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti, Santiago Ascacibar, Gabriel Neves, José Sosa, Fabricio Pérez, Guido Carrillo y Joaquín Antonio Burgos.

Enfrente estará Ituzaingó, que llega con la ilusión del golpe y la expectativa de volver a pisar fuerte en una Copa que suele dejar sorpresas. Para Estudiantes, en cambio, el foco está en arrancar con firmeza un calendario repleto: Apertura, Clausura, Libertadores, Supercopa Internacional y más.

El León vuelve a rugir hoy. Comienza un nuevo camino, con el Barba al mando y la ambición de siempre: competir, crecer y seguir haciendo historia. Hoy empieza todo otra vez.