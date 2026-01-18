Con la ambición de crecer que tiene cualquier “agropecuario”, Gimnasia llega sólido y firme al debut contra Racing

Con la misma ambición que cualquier agropecuario trabaja las tierras y la ganadería para crecer y progresar, Gimnasia fue de menor a mayor en la pretemporada de verano 2026 y ahora llega al debut contra Racing más ordenado y con seguridad.

Ayer, en el contexto del último partido amistoso de preparación, el equipo de Fernando Zaniratto le ganó 2 a 0 a Agropecuario de Carlos Casares, equipo que este año jugará en la Primera Nacional.

El Lobo se recuperó así de la derrota que había sufrido el miércoles pasado contra Lanús y por primera vez con Ignacio Fernández entre los titulares, superó con creces la última prueba antes del debut contra Racing, el sábado que viene a las 19.30 en el Bosque.

El partido se jugó en la cancha número 1 del predio de Abasto, hacia donde se acercaron unos mil socios para ver en acción al equipo que contó con un gol tempranero de Marcelo Torres a los seis minutos de juego.

En total se jugaron dos tiempos de 35 minutos y Gimnasia formó con Insfrán, Steimbach, Martínez, Giampaoli, Silva Torrejón; Max, Barros Schelotto; Franco Torres, Manuel Panaro, Ignacio Fernández; Marcelo Torres.

A Nacho Fernández se lo vio muy participativo jugando como extremo por la derecha corriendo en diagonal al área para buscar a Marcelo Torres, y en ocasiones se quedaba arriba presionando la salida de los rivales.

El que no pudo jugar fue Ignacio Miramón (ver aparte), afectado por una molestia muscular que lo llevaría a perderse el primer partido del año contra Racing.

A pesar de algunas esporádicas intervenciones del Mono Nelson Insfrán, el Lobo trató siempre de mantener el protagonismo y en la parte final hizo pesar la diferencia en la preparación física y terminó mucho más entero que el equipo del ascenso tirando centro y merodeando el área con jugadas elaboradas.

Promediando el segundo tiempo, Franco Torres se animó a probar al arquero visitante con remate a madia altura desde afuera del área y sentenció el resultado final.

El plantel volverá a entrenar el lunes cuando se inicie la cuenta regresiva de cara al debut en el campeonato contra la Academia.