Rally Dakar: Benavides perdió la punta pero no las esperanzas

La definición de la categoría motos del Rally Dakar 2026 quedó al rojo vivo tras una penúltima etapa que funcionó como una verdadera final anticipada. Este viernes, el argentino Luciano Benavides (KTM) y el estadounidense Ricky Brabec (Honda) protagonizaron un intenso mano a mano en el tramo de 311 kilómetros cronometrados y 409 de enlace entre Al Henakiyah y Yanbu. El norteamericano se quedó con la etapa y recuperó el liderazgo de la general de cara a la definición de este sábado.

Luego de la controversia del jueves, cuando Brabec reguló para largar detrás de Benavides y contar con una pista más limpia, la acción llegó en un parcial decisivo. El salteño debió medirse no solo con Brabec, sino también con el fuerte bloque oficial de Honda integrado por Tosha Schareina, Adrien Van Beveren y Skyler Howes. En tanto, el español Edgar Canet, compañero de equipo de Benavides, sufrió una caída, y el campeón vigente Daniel Sanders continúa compitiendo con una fractura de clavícula.

La etapa fue pareja desde el inicio. Ambos pilotos se alternaron el liderazgo en los primeros puntos de control, pero Brabec logró imponerse en la segunda mitad del recorrido. El estadounidense marcó un tiempo de 3h19m01s y aventajó a Benavides por 3m43s, diferencia que le permitió volver a lo más alto de la clasificación general con un acumulado de 48h08m12s. Ahora supera al argentino por 3m20s.

De este modo, Benavides está obligado a descontar al menos ese margen en la última etapa, un tramo final de 105 kilómetros cronometrados, para quedarse con el título en la 48ª edición del Dakar, la séptima consecutiva disputada en Arabia Saudita.

Tras la etapa, el argentino analizó su jornada: “Lo luché de principio a fin y di el cien por ciento. Fue un ritmo muy alto. Ricky no falló y yo tampoco, pero cuando empecé a abrir pista se me complicó un poco la navegación, con dunas blandas y piedras sobre el final”.

POSICIONES ETAPA 12 TABLA GENERAL

Etapa 12 (RallyGP) – Al Henakiyah > Yanbu (provisorio)

1. Ricky Brabec (Honda) — 3:19:01

2. Luciano Benavides (KTM) — +3:43

3. Tosha Schareina (Honda) — +12:58

4. Adrien Van Beveren (Honda) — +13:07

5. Michael Docherty (KTM) — +17:11

General tras la Etapa 12 (RallyGP)

1. Ricky Brabec (Honda) — 48:08:12

2. Luciano Benavides (KTM) — +3:20

3. Tosha Schareina (Honda) — +27:51

4. Skyler Howes (Honda) — +58:21

5. Daniel Sanders (KTM) — +58:31