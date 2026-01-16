La piel del León 2026: nuevas camisetas, nuevo sponsor y una identidad reforzada

Estudiantes estrenó oficialmente su nueva camiseta 2026 y revolucionó a sus hinchas. Tras las filtraciones de la mañana, Ruge confirmó la indumentaria con el lema “Futuro en movimiento”, marcando una evolución estética y reforzando la identidad de la marca propia del club. La colección incluye los tres modelos tradicionales, nueva ropa de entrenamiento y el escudo actualizado del rebranding 2025.

La otra gran noticia llegó desde el área comercial: Banco Supervielle será el sponsor principal en el pecho, mientras que Mercado Libre ocupará las mangas durante toda la temporada. Ambos acuerdos permiten al Pincha triplicar los ingresos por sponsoreo, un salto histórico para la economía del club. A la espera de la fecha de venta al público, la nueva piel ya genera expectativa mientras el equipo se prepara para el inicio del Apertura.